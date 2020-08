Niet meer met veertig man tegelijk naar woning kijken

Dat stelt de marktanalyse Buurtverkenner van Punt Makelaars in het tweede kwartaal 2020.

Koning Aankoopmakelaars aan de Amsterdamsestraatweg is de grootste NVM aankoopmakelaar van Nederland. Eigenaar Rutger Koning ziet dat de vraag naar bezichtigingen niet afneemt. Wel zijn de kijkdagen radicaal veranderd.

„Voorheen zag je dat de verkopende makelaars soms een huis vol mensen liet komen. Dagen met 40 afspraken of meer op één dag kwamen voor. Nu worden de afspraken na elkaar gemaakt en gelimiteerd, het gaat er een stuk rustiger en netter aan toe.”

De aankoopmakelaar hoopt dat deze ’trend’ in de toekomst blijft. „De verkopers hoeven zich volgens hem nog absoluut geen zorgen te maken of het huis verkocht wordt, de vraag naar woningen in Utrecht is nog altijd groter dan het aanbod. „Als aankoopmakelaar zie ik wel dat wij vaak voorrang krijgen bij bezichtigingen. Voor de verkopende partij heeft het volgens mij voordelen om te werken met een aankoopmakelaar.”

De handzeep staat vaak al klaar en ook handschoentjes worden gedragen, mondkapjes zijn zelden gespot. Koning: „Ik vermoed dat door de schaarste de huizenprijzen niet snel dalen, maar door deze rustige bezichtigingen kunnen mensen wel beter een keuze maken bij het kopen van een huis.”