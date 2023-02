Brutale drugsdumping midden in Brabants dorp Bavel

De parkeerplaats ligt midden in een woonwijk en op zo’n honderd meter van een basisschool. De politie spreekt van een ’brutale’ dumping. De gevolgen voor de omgeving vallen mee. De basisschool is gewoon open. Volgens de politie waren ’enkele vaten’ gevuld met afvalstoffen die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs.

De politie zoekt getuigen en bekijkt ook of er mogelijk camerabeelden zijn gemaakt van de dumping. De brandweer heeft een aantal volle vaten recht gezet, melden omstanders. De omgeving is afgesloten voor onderzoek. Een gespecialiseerd bedrijf zal de vaten opruimen.

Bekijk ook: Grootschalige drugslozingen kosten instanties bakken met geld

Drugsdumpingen vinden doorgaans plaats in het buitengebied. Deze dumping is volgens een woordvoerder van de politie een teken dat drugscriminelen ’steeds brutaler’ worden. „We roepen mensen dan ook op meteen een melding te doen als ze een drugsdumping zien gebeuren. Dat mag ook via 112.”