Agent doet bijzondere ontdekking op achterbank auto

De bestuurder van de auto verklaarde dat toen hij ’s nachts de snelweg opreed hij de twee meisjes langs de weg zag lopen. Het deed hem besluiten de meisjes op te pikken en terug naar huis te brengen. Het zou gaan om twee jonge pubermeisjes waarvan de politie de exacte leeftijd niet prijs wil geven. De spanning die deze nieuwe wending met zich meebracht, zorgde vermoedelijk voor het aparte rijgedrag bij de bestuurder, zo vermoedt de politie.

Meestal is het niet de bedoeling dat er over dit soort ontdekkingen wordt getweet, vertelt de woordvoerder van de politie Noord-Holland Wendy Boudewijn. „Je weet natuurlijk niet wat de reden is geweest dat deze meisjes zijn weggelopen. Zo’n gebeurtenis roept vragen op die wij liever eerst intern willen uitzoeken.”

Toch zal de agent hier niet hard voor worden aangepakt. „Agenten mogen immers gewoon tweeten over hun activiteiten. Dat staat ze vrij. Maar dit soort dingen zijn gewoon niet zo handig.”