Politie: wie herkent dit bruidspaar?

Het stel hoeft zich verder geen zorgen te maken over een ruwe verstoring van het huwelijk. Agenten hebben namelijk twee trouwboeken in handen gekregen ’en willen deze graag aan de rechtmatige eigenaren teruggeven’. „Wie kan ons helpen in de zoektocht?”

Bij het bericht van de Almeerse politie op sociale media is een foto van het pasgetrouwde duo toegevoegd. De bruidegom staat er met een jasje, overhemd en das keurig op, net als zijn vrouw in een stralend witte trouwjurk.

Wanneer de twee in het huwelijksbootje stapten, is niet duidelijk. „Ben jij of ken jij de mensen op deze foto? Neem contact met ons op.”

Tips? Neem contact op via onze WhatsApp-tiplijn: 0613650952.