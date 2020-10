Krimpense kerk ontvangt weer 200 bezoekers

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel deed vrijdagmiddag nog een klemmend beroep op de Mieraskerk. Hij vroeg of de kerk, die valt onder de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, zich toch zou willen voegen bij de meeste andere kerken in Nederland en dertig in plaats van tweehonderd bezoekers wilde toelaten.

Geen commentaar

Zondagmorgen bleek dat echter niet het geval. De Mieraskerk is niet bereikbaar voor commentaar. Secretaris Arjan van Vliet van de Krimpense kerk liet de krant weten dat zijn gemeente de wet van God boven de adviezen van de overheid stelt. „We hebben als kerkenraad het aantal bezoekers afgeschaald naar tweehonderd. Je hebt een verrekijker nodig om iedereen te kunnen zien, onze kerk heeft 1350 zitplaatsen.”