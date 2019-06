Brexit-onderhandelaar Robbins stopt

Oliver ’Olly’ Robbins. Ⓒ AFP

LONDEN - Olly Robbins, de Britse belangrijkste brexit-onderhandelaar, verlaat zijn post zodra hij de nieuwe minister-president heeft bijgepraat. Dat meldt de politiek commentator van The Sunday Times. Robbins kreeg van de voorstanders van een vertrek uit de Europese Unie zware kritiek wegens de deal die hij premier Theresa May hielp sluiten in Brussel.