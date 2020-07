LIVE | Melbourne gaat weken in lockdown

Melbourne gaat in lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe beperkingen in de tweede stad van Australië blijven zes weken van kracht, maakte premier Daniel Andrews van de deelstaat Victoria bekend.

Inwoners mogen hun huis straks alleen verlaten als ze een geldige reden hebben, zoals boodschappen doen, werken of medische zorg zoeken. Ook moeten allerlei ondernemingen de deuren sluiten en mogen horecazaken alleen nog eten bezorgen of laten afhalen.

De lockdown wordt ook van kracht in het gebied Mitchell Shire in Victoria. De beperkingen gaan woensdagavond om een minuut voor middernacht in. De autoriteiten hadden ook al besloten de grens te sluiten tussen Victoria en het aangrenzende New South Wales.

"Ik snap dat zes weken misschien voelt als een eeuwigheid", zegt de premier, die hamerde op de noodzaak de uitbraak onder controle te krijgen. "Gisteren passeerden we een grimmige mijlpaal. Het grootste aantal nieuwe gevallen in een dag tijd. Vandaag zijn we daar overheen gegaan."

Bekijk hier het liveblog van maandag 6 juli.

Binnenland:

RIVM komt voor het eerst met wekelijkse coronacijfers

Curaçao boos om voorwaarden coronaleningen: ’compleet onredelijk’

Aantal coronapatiënten op ic stijgt

’Langliggers corona krijgen ernstig probleem met spieren’

Buitenland:

Bolsonaro getest op corona, zou ziekteverschijnselen hebben

Trump wil dat scholen VS in de herfst weer opengaan

Tweede coronagolf in Israël na ’hysterische’ reactie: ’Discipline is verdwenen’

Zorgen om coronahaarden Spanje: België past reisadvies direct aan

Deze landen hebben de coronaversoepelingen weer teruggedraaid

Financieel-economisch:

Consumentenvertrouwen blijft zeer laag

Hypotheekcijfers wijzen op afkoeling woningmarkt

Sport:

’Meeste Japanners zien Olympische Spelen in Tokio niet zitten’

Entertainment: