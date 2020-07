LIVE | Rond 500 leden Duitse kerk in quarantaine

Na de coronabesmetting van een 12-koppige familie in het West-Duitse Euskirchen, even buiten Bonn, moeten daar ongeveer vijfhonderd leden van een religieuze gemeenschap in quarantaine. Het gezin is zelf ook lid van de Mennonieten (doopsgezinden), en nam deel aan diensten. De kinderen van de familie gingen naar de school van deze zogenoemde evangelische Freikirche.

De autoriteiten vrezen dat het virus zich onder de leden heeft verspreid. Ze worden nog deze week getest. De school en het gebedshuis zijn gesloten, melden Duitse media. In het bejaardentehuis mogen geen bezoekers meer komen.

200.000 doden

In Europa zijn nu meer dan 200.000 mensen bezweken aan het nieuwe coronavirus. Dat meldt persbureau AFP dinsdag op basis van een eigen telling.

Het Verenigd Koninkrijk (44.236), Italië (34.869), Frankrijk (29.920) en Spanje (28.388) zijn verantwoordelijk voor ruim twee derde van de 200.005 sterfgevallen die nu zijn geregistreerd op een totaal van 2.751.606 besmette gevallen in Europa. In Nederland zijn er tot nu toe 6132 mensen overleden aan Covid-19. In totaal hebben 50.694 personen in Nederland het virus opgelopen.

Europa is het werelddeel dat tot nog toe het zwaarst is getroffen door de coronapandemie.

