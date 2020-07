LIVE | WHO: wetenschappers naar China voor onderzoek oorsprong corona

Wetenschappers reizen komend weekend af naar China om daar onderzoek te doen naar de oorsprong van het nieuwe coronavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarbij wordt ook onderzocht hoe het longvirus van een dier op een mens is overgedragen, zoals wordt aangenomen.

„De beste plek om te beginnen, is duidelijk waar het virus voor het eerst in mensen is verschenen”, aldus Mike Ryan, hoofd van het noodgevallenprogramma van de WHO. „En de plek waar dat gebeurde en waar de eerste aanzienlijke hoeveelheid gevallen van atypische longontsteking opdoken, was in Wuhan”, zei Ryan met verwijzing naar de uitbraak in de Chinese miljoenenstad.

China is door onder meer Trump beschuldigd van het achterhouden van alarmerende informatie. Daardoor ging volgens critici van het communistische land veel kostbare tijd verloren. China heeft altijd volgehouden dat het al vanaf het begin van de uitbraak transparant is geweest. Toch wilde het land aanvankelijk amper onderzoekers van buitenaf toelaten.

200.000 doden

In Europa zijn nu meer dan 200.000 mensen bezweken aan het coronavirus, meldt persbureau AFP dinsdag op basis van een eigen telling. Europa is daarmee het zwaarst getroffen werelddeel sinds de coronapandemie.

Het Verenigd Koninkrijk (44.236), Italië (34.869), Frankrijk (29.920) en Spanje (28.388) zijn verantwoordelijk voor ruim twee derde van de 200.005 sterfgevallen die nu zijn geregistreerd op een totaal van 2.751.606 besmette gevallen in Europa. In Nederland zijn er tot nu toe 6132 mensen overleden aan Covid-19. In totaal hebben 50.694 personen in Nederland het virus opgelopen.

