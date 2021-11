Taco Dankers (Ongehoord Nederland) legt functie neer na vermeend antisemitisme

NRC maakte eerder op de dag bekend dat uit onderzoek van het dagblad bleek dat Taco Dankers aan het roer staat van Gefira, een rechts-radicale denktank. In een zogenaamd Gefira-bulletin gaat het volgens de krant over de macht van Joden en wordt antisemitisme bestempeld als het gevolg van opdringerigheid. Jodenhaat zou worden overdreven volgens Gefira, schrijft NRC woensdag.

NPO geschrokken

In een reactie liet eerder de NPO al weten geschrokken te zijn van de berichtgeving. ,,We gaan uiteraard zo snel mogelijk hierover in gesprek met de leiding van deze nieuwe omroep. Ook hebben we een overleg aangevraagd met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Antisemitisme en racisme verdienen geen enkele ruimte bij de publieke omroep en daarom hebben we aan het Commissariaat voor de Media gevraagd zo snel mogelijk te onderzoeken.” Het Commissariaat houdt toezicht op de integriteitscode van de publieke omroep.

Missie schaden

In een verklaring, later uitgevaardigd door Ongehoord Nederland, laat Dankers weten zich niet te herkennen in het beeld dat van hem geschetst is. ,,Ik distantieer mij in de meest krachtige bewoordingen van antisemitisme, racisme en uitspraken die leiden tot polarisatie, discriminatie en haatzaaien. Mijn aanblijven zou de belangrijke missie van Ongehoord Nederland schaden. Daarom leg ik mijn functie neer als voorzitter van de Raad van Toezicht.”

ON kreeg in juli toestemming toe te treden tot het publieke bestel, nadat het vorig jaar minimaal 50.000 leden aan zich wist te binden. Onder leiding van voorzitter Arnold Karskens mogen ze als aspirant-omroep vijf jaar lang programma’s maken voor de NPO.