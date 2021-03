Dossiers Instituut Mijnbouwschade Groningen weer online na datalek

Duizenden documenten die niet van het IMG maar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waren, zijn namelijk ook overgezet en terechtgekomen in aardbevingsschadedossiers. Een gedupeerde van aardbevingsschade zag onlangs documenten van iemand anders in zijn dossier en lichtte het instituut in.

Om de fout te kunnen herstellen waren de persoonlijke dossiers tijdelijk niet toegankelijk. Het IMG meldde donderdag dat de documenten die er niet in thuishoorden, zijn verwijderd.

2639 documenten van RVO-regelingen waren in ruim 2000 dossiers zichtbaar. Door hoeveel mensen die documenten daadwerkelijk zijn ingezien, is volgens het IMG niet na te gaan. Wel weet het instituut dat 574 schadeaanvragers hebben ingelogd toen er verkeerde documenten in hun dossiers zaten.

Het IMG behandelt aanvragen voor schadevergoeding van mensen die schade hebben aan hun woning door de aardbevingen in Groningen.