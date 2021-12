Pand van Picnic in Roosendaal volledig verwoest door brand: ’Duizenden orders moeten annuleren’

Meerdere brandweerkorpsen rukte rond 06.30 uur uit naar het gebouw. Er werd onder andere een drone ingezet om een goed beeld te krijgen van de brandhaarden. Desondanks werd het pand om 07:30 als verloren beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend en het is ook nog onduidelijk waar het vuur precies ontstond.

Romke Spierdijk, de woordvoerder van Picnic, spreekt van een ramp. „We zijn volledig machteloos. We hebben duizenden orders van de komende zeven dagen moeten annuleren. Zeker in de feestelijke dagen is dat extra wrang.” Mensen die in Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenberen, Rucphen, Oud Gastel, St. Willebrod, Wouw, Hoeven of Bosschenhoofd een bestelling bij Picnic hebben gedaan zullen op een andere manier aan hun boodschappen moeten komen. „In het distributiehub stonden ook onze bezorgautootjes. Die zijn door de brand verwoest.”

Ondernemers met een grote ruimte in Roosendaal worden opgeroepen zich te melden bij Picnic. „Zolang we geen nieuwe hub hebben zullen we boodschappen kunnen bezorgen in de regio. Het ziet ernaar uit dat het nog een poos zal duren voordat we deze hub weer in gebruik kunnen nemen, als dat ooit nog kan.”