Pand van Picnic in Roosendaal volledig verwoest door zeer grote brand, gebouw gedeeltelijk ingestort

Meerdere brandweerkorpsen rukte rond 06.30 uur uit naar het gebouw. Er werd onder andere een drone ingezet om een goed beeld te krijgen van de brandhaarden. Desondanks werd het pand om 07:30 als verloren beschouwd.

Ingestort

De veiligheidsregio meldt dat een deel van het pand ondertussen is ingestort. „Door de wind is er veel vliegvuur, wat betekent dat de brandweer extra alert is op voorkomen van overslag naar de omgeving”, schijven ze op Twitter.

Rookoverlast

Er is veel rook ontstaan in de omgeving van de Rechtzaad. Omwonenden die hier last van hebben wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend en het is ook nog onduidelijk waar het vuur precies ontstond.

