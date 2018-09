Wat te doen bij een hittegolf

Vooral ouderen en kinderen moeten opletten met enorm hoge temperaturen, want het risico op uitdroging is groot.

Wat te doen om uitdroging te voorkomen:

1. Drink water

Drink minstens twee liter water, vruchtensap of kruidenthee verspreid over de dag (meer als je veel transpireert), ook als je geen dorst hebt. Neem water mee als je naar buiten gaat. Wees matig met alcohol, cafeïne houdende dranken en dranken met suiker, deze onttrekken juist vocht aan jouw lichaam. Als je minder dan normaal plast of als je urine donkerder wordt, dan moet je meer drinken.

2. Zonnebrand

Denk aan je huid wanneer je naar buiten gaat! Smeer de onbedekte huid goed in met een zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor.

3. Uit de zon

Ga indien mogelijk alleen ’s morgens naar buiten. Probeer, als het erg warm is, zoveel mogelijk binnen te blijven tussen 11.00 en 17.00 uur.

4. Luchtige kleding

Draag lichte, luchtige kleding, het liefst van katoen, linnen of andere natuurlijke vezels. Bedek je hoofd met een zonnehoed of zonneklep wanneer je naar buiten gaat. Vervang een dekbed of deken door een laken.

5. Wondjes

Verzorg wondjes extra goed ter voorkoming van ontsteking.

