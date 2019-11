Rechter: ’wereldberoemd’ trapveld in Nijmegen aanpassen

De ingang van de school in Nijmegen waar het gewraakte veldje ligt. Ⓒ Google Streetview

NIJMEGEN - Het omstreden trapveldje bij een school in Nijmegen, dat in juli wereldwijd de aandacht trok, mag vooralsnog openblijven. Maar er moeten wel meteen aanpassingen komen om de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen, zo heeft de voorzieningenrechter in Nijmegen maandag bepaald. Verder besloot de rechter dat het veldje in de avonduren en in het weekend dicht moet.