Nieuwe XL-testlocatie is letterlijk een militaire operatie

Meer militairen dan medici bij de XL-testlocatie in Rijswijk. „Heel bijzonder, het geeft een andere dynamiek.” Ⓒ JOS VAN LEEUWEN

RIJSWIJK - Vijfenzeventig militairen staan klaar om te helpen in de XL-coronatestlocatie in De Broodfabriek in Rijswijk die woensdag is geopend.