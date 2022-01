’5-jarige jongen veroorzaakte dodelijke brand Philadelphia’

Een 5-jarig jongetje, een van de twee overlevenden van het drama, had de politie eerder al verteld dat hij met een aansteker aan het spelen was. Onderzoekers gingen op zoek naar andere mogelijke oorzaken, maar kwamen tot de vaststelling dat het kind als enige aanwezig was in de kamer waar de brand uitbrak.

„Het enige dat we kunnen doen is luisteren naar het verhaal van een 5 jaar oud kind, om te begrijpen hoe de aansteker bij de kerstboom is geraakt” zei brandweerchef Adam K. Thiel tijdens een persconferentie in Philadelphia. „We hebben alle andere theorieën ontkracht.”

De brandweerchef meldde verder dat slechts één van de zeven aanwezige brandalarmen werkte.