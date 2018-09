'Ik sluit een mini-facelift of fillertje niet uit!'

Waarom vinden we het allemaal wel normaal dat je vanaf een bepaalde leeftijd antirimpelcrème koopt, maar is het nog steeds 'not done' of op z'n minst een licht taboe om naar de botox te grijpen? Terwijl dat écht werkt!

Een paar jaar geleden bleek uit een test dat een spotgoedkope antirimpelcrème uit een supermarkt echt iets voor je rimpels deed. Binnen no-time stond half rimpelend Nederland de schappen leeg te trekken en was de voorraad wereldwijd op. Maar schokkende resultaten als in 'superglad huidje' werden uiteraard niet behaald. Hoe goed zo'n crème ook belooft te zijn of hoeveel geld je er ook aan uitgeeft; tegen de tand des tijds lijkt geen goedje opgewassen.

Botox in Grand Canyon

Nee, dan botox. Ik liet mijn eerste spuit alweer een tijdje terug tussen mijn wenkbrauwen zetten. In de Grand Canyon die zich daar gevormd had. Een familiekwaal die mij er niet heel veel vriendelijker deed uitzien. Ik stoorde me er al jaren verschrikkelijk aan.

En het werd er vooral niet beter op. Gekscherend riep ik wel eens dat je dagen in mijn fronsrimpel zou kunnen verdwalen, zo voelde dat echt. En nu ga ik eens in de drie maanden even langs voor een paar prikjes, en is het euvel verholpen.

