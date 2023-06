Vier vrijwilligers jaar lang eenzaam opgesloten voor simulatie Marsmissie

De vier zorgvuldig geselecteerde deelnemers zijn zelf geen astronauten, en zullen uiteindelijk zelf waarschijnlijk nooit het echte Mars zien. De vier zijn compleet geïsoleerd van de buitenwereld en zullen een jaar lang moeten afzien als echte astronauten. Pas op 7 juli 2024 kunnen ze weer naar buiten.

Emotioneel afscheid

Geen van de teamleden denkt er dan ook licht over. Kelly Haston, de commandant van het team, zei in een emotionele toespraak vlak voordat de deur achter haar dichtging dat het vooral heel bijzonder was om onder deel te zijn van „een fantastische groep wetenschappers en specialisten.” Ruimtevaart is zeer belangrijk, zo benadrukte ze. „Het laat de beste kwaliteiten van de mensheid zien.”

De vier zitten het komende jaar in de ’Mars Dune Alpha’, een paar 3d-geprinte ruimtes die gezamenlijk kleiner zijn dan de gemiddelde eengezinswoning. Er zit een keuken in, slaapvertrekken en twee badkamers. Daarnaast is er een medische ruimte, een kantoor en kamer om te ontspannen. Er is ook een ’buitenruimte’ gecreëerd, genaamd ’de zandbak’. Daar zullen ruimtewandelingen worden gesimuleerd.

De ploeg zal allerlei Marsmissies uitvoeren. Naast de ruimtewandelingen zullen ook andere dagelijkse werkzaamheden worden nagedaan. De crew zal druk zijn met het verbouwen van eten, onderhoud en het werken met robotarmen en andere geavanceerde apparatuur. Ook moet er gesport worden om zo gezond te blijven.

Gebrek aan eten

Bij een echte Marsmissie zijn de ruimtereizigers op zichzelf aangewezen. Dus zullen de deelnemers aan deze test ook soortgelijke problemen op moeten lossen. Ze krijgen te maken met een gebrek aan eten, kapotte apparatuur en ook problemen met communicatie. Hoe en wanneer dat gebeurt weten ze nog niet. Maar wel is er de geruststellende gedachte dat de risico’s van een echte Mars-missie hier niet gelden.

Deze test is nodig om toekomstige echte missies naar Mars mogelijk te maken. „Deze simulatie zal ervoor zorgen dat cognitieve en lichamelijke data kunnen verzamelen. Die geeft ons meer inzicht in wat de potentiële impact is op de gezondheid en het functioneren van de crew tijdens een langdurige Marsmissie.” Zo zei NASA-hoofdonderzoeker Grace Douglas eerder over de simulatie. „Uiteindelijk zal deze informatie NASA helpen bij het ontwerpen voor, en het plannen van een succesvolle missie naar Mars.”