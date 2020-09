Samir A. blijft langer vastzitten voor steun aan veertien IS-vrouwen in Syrië

LIVE – Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

Samir A. zit sinds juni vast voor het inzamelen van geld voor vrouwen en kinderen de Koerdische kampen. Hij geldt als Nederlands bekendste jihadist, oud-lid van de zogeheten Hofstadgroep en eerder veroordeeld voor terroristische activiteiten. Hij zat negen jaar vast en kwam vrij in 2017.

Tijdens een inleidende zitting zei de officier van justitie dat A. „actief is in een internationaal netwerk waarin ook smokkelaars actief zijn.” Door de vrouwen geld te sturen en te helpen ontsnappen uit de kampen, kunnen de vrouwen volgens justitie buiten het zicht van overheden terugkeren naar hun land van herkomst, maar de meesten van hen zouden in Syrië willen blijven.

Deze zomer ontsnapte een grote groep Nederlandse IS-vrouwen uit het Koerdische kamp. Ze ertrokken naar Idlib waar ze samen een riant huis met zwembad huurden. Een deel van de vrouwen zou zijn ontsnapt dankzij de giften uit Nederland. Er is geld gestuurd naar onder anderen Angela B. uit Soesterberg en Hafida H. uit Delft.

„Het gaat om kinderen die in levensgevaar zijn”, zei Samir vorig jaar tegen De Telegraaf over het doel van de inzameling, die hij samen deed met mede-Hofstadgroeplid Bilal L. Het duo sprak vorig jaar openlijk met deze krant en NRC over hun grootschalige inzamelingsplannen. Samirs advocate Tamara Buruma denkt dat het onderzoek is gestart na de krantenberichten.

Geld sturen naar IS-vrouwen in Syrië is strafbaar, benadrukt justitie. Een van de maatregelen van Nederland om terrorisme te bestrijden is juist het bevriezen van de tegoeden van deze vrouwen en hun namen te plaatsen op de nationale sanctielijst terrorisme.

Samir zegt zelf dat hij zich van geen kwaad bewust is dat de geldinzameling steeds met open vizier gebeurde. ,,Ik heb vanaf het begin tegen de vrouwen gezegd: wees open. Natuurlijk veranderde ik af en toe mijn nummer om niet in de problemen te komen.’’

Samir A. zat zes jaar in de streng beveiligde terroristenafdeling van de gevangenis vanwege aanslagplannen en moest daarna nog vier jaar een enkelband dragen. Pas sinds 2017 kan hij zich vrij bewegen.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft A. geld aangenomen van familieleden en bekenden van vrouwen „die naar het Midden-Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad.” Het geld zou naar de vrouwen in het Midden-Oosten zijn verstuurd door een ander man. A’s advocaat zegt dat het ingezamelde geld bestemd was voor vrouwen en kinderen in kampen in Koerdisch gebied. A. heeft hen geld, eten en medicijnen gestuurd, zegt de raadsvrouw. Ze zegt dat er nooit geld naar terreurbeweging IS is gegaan.

Samir A. werd eind juni opgepakt nadat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vier woningen en een bedrijfspand had doorzocht in de regio Rotterdam. De zitting in Rotterdam donderdag is een inleidende zitting, de eerste in het openbaar, en zal onder meer gaan over het verlengen van zijn voorarrest.

Het voormalig lid van de Hofstadgroep, die eerder is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme, kwam in september 2013 vrij. De Hofstadgroep was een netwerk van radicaal-islamitische jongeren, waartoe A. behoorde. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot de groep gerekend.