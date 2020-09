Samir A. voor rechter wegens verdenking financieren terrorisme

LIVE – Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Volgens het Openbaar Ministerie heeft A. geld aangenomen van familieleden en bekenden van vrouwen „die naar het Midden-Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad.” Het geld zou naar de vrouwen in het Midden-Oosten zijn verstuurd door een ander man. A’s advocaat zegt dat het ingezamelde geld bestemd was voor vrouwen en kinderen in kampen in Koerdisch gebied. A. heeft hen geld, eten en medicijnen gestuurd, zegt de raadsvrouw. Ze zegt dat er nooit geld naar terreurbeweging IS is gegaan.

Samir A. werd eind juni opgepakt nadat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vier woningen en een bedrijfspand had doorzocht in de regio Rotterdam. De zitting in Rotterdam donderdag is een inleidende zitting, de eerste in het openbaar, en zal onder meer gaan over het verlengen van zijn voorarrest.

Het voormalig lid van de Hofstadgroep, die eerder is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme, kwam in september 2013 vrij. De Hofstadgroep was een netwerk van radicaal-islamitische jongeren, waartoe A. behoorde. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot de groep gerekend.