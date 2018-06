Politie lost schoten op gestolen bestelbus

Ⓒ Hollandse Hoogte

HELMOND - Op de kruising Kanaaldijk Zuid-West en Vossenbeemd in Helmond heeft de politie in de nacht van maandag op dinsdag schoten gelost, nadat de agenten in hun auto werden geramd bij een tevergeefse poging een gestolen bestelbus klem te rijden. Dat meldt de politie op Twitter.