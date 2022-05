Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne ’Ik weet dat het verschrikkelijk klinkt’ Een Oekraïens gezin in huis werd Mirella en Sjoerd te veel: ’Je eigen leven wordt verstoord’

De wegen gaan zich scheiden. Mirella Bentschap (rechts) en haar Oekraïense gasten vinden het welletjes na acht weken samenleven. Ⓒ Erna Faust

OTERLEEK - Het samenleven met anderen is best lastig, moeten Mirella Bentschap en Sjoerd Wierdsma erkennen. Het stel heeft al acht weken lang een Oekraïense familie in huis. De gasten denken er net zo over. Mirella en Sjoerd hebben voor het gezin een ander onderkomen gevonden in Alkmaar.