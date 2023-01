’Geen plek om te verstoppen voor misdragende agenten’ Britse regering grijpt in na verkrachtingen door agent

De Britse premier Rishi Sunak kondigde de hervormingen aan. Ⓒ ANP / Eyevine

LONDEN - De Britse regering grijpt in na het jongste schandaal rond een agent die een reeks vrouwen verkrachtte. Alle politiedistricten moeten hun agenten en andere personeelsleden checken in nationale politiedatabanken „zodat iedereen die door de mazen van het net is geglipt” alsnog wordt opgemerkt, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Personen die niet in het korps thuishoren zullen worden ontslagen.