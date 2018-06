Geen zomerstop meer voor NPO-talkshows

Volgend jaar zomer is er geen zomerstop voor de dagelijkse latenightprogramma's, meldde NPO-directeur Televisie Frans Klein maandag tijdens de najaarspresentatie van de NPO in Hilversum. De talkshow wordt in de zomermaanden juli en augustus vervroegd naar 22.30 uur.

Jeroen Pauw is tot en met eind 2016 dagelijks te zien. Eva Jinek neemt de maanden januari en februari voor haar rekening. Jeroen Pauw doet het voorjaar en Eva vult de zomermaanden.

„Mijn handen jeukten deze hele zomer. Ik ben vereerd met deze plek”, zei Jinek. Ze bedankte Klein voor het besluit de talkshow het hele jaar door uit te zenden.

Zomermaanden

„Ik heb de talkshows gemist, net als een groot deel van het Nederlandse publiek”, erkende Klein. Hij reageerde daarmee op de kritiek dat de talkshows afgelopen zomer niet op de buis waren na de aanslagen in onder meer Cannes en Turkije. „Daarom gaan Pauw en Jinek het hele jaar door. Zes maanden voor Pauw en zes maanden voor Jinek”, aldus Klein.

De NPO-directeur noemt half elf een goed tijdstip in de zomermaanden. Op hetzelfde tijdstip is op RTL4 RTL Late Night te zien. Kijkers kunnen dan zelf de keuze maken op welke zender ze afstemmen, redeneert Klein.