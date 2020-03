Hond dolblij met thuiszittende baasjes, verzwikt staart door kwispelen

„Mijn hond is zo blij dat iedereen thuis in quarantaine zit dat zijn staart het niet meer doet”, vertelt baasje Emma op Twitter. „Dus zijn we naar de dierenarts gegaan en die zei dat hij zijn staart verzwikt heeft door overmatig gekwispel.”

Bij het bericht plaatst ze een video waarop te zien is dat de staart van Rolo stil naar beneden hangt, terwijl hij druk aan het spelen is. „Hij gebruikt nu pijnstillers en de dierenarts zegt dat hij binnen een week weer beter moet zijn. Hij is verder super blij en kan zijn staart nu weer een beetje naar de zijkant toe bewegen maar hij vindt het nog erg moeilijk om hem omhoog te tillen.”

Rolo is door zijn verzwikte staart zo populair geworden dat zijn baasjes hem een eigen Instagramaccount cadeau hebben gegeven.