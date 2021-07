Auto te water in Ter Aar: bestuurder spoorloos verdwenen

Het voertuig kwam door onbekende oorzaak in het water terecht in de scherpe bocht van de Ringdijk en de Hertog van Beijerenstraat. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om te zoeken naar eventuele inzittenden in het water.

Opmerkelijk genoeg is er uiteindelijk niemand in het water aangetroffen. De bestuurder is ook niet in de directe omgeving gevonden. De politie heeft daarna nog het huisadres geprobeerd, maar ook daar was niemand thuis.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld. Het onderzoek naar de bestuurder loopt verder, meldt de politie.