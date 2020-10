Trump en Biden botsen maar overschreeuwen nu niet

De mute-knop deed een aantal keer zijn werk dit debat en de debatleider had de touwtjes stevig in handen. Maar het waren vooral de twee kandidaten die meewerkten. President Trump was scherp, maar interrumpeerde veel minder dan vorige week. Joe Biden deed wat hij moest doen: hij bleef zonder grote moeite overeind.

De Trump-campagne richtte de afgelopen dagen hun pijlen op Joe Bidens zoon Hunter Biden. Uit e-mails die van Hunter Biden afkomstig zouden zijn, zou blijken dat hij en zijn vader corrupt zijn. Duidelijk bewijs is daar nog niet voor geleverd. Om aandacht op deze zaak te houden, had de campagne een voormalig zakenpartner van de jonge Biden uitgenodigd bij het debat.

’De laptop van hel’

Het was dan ook een kwestie van tijd voor Trump een aanval zou plaatsen. „Ik verdien geen geld aan China, dat doe jij. Ik verdien niet aan Oekraïne, dat doe jij.” Trump noemde de laptop waarop de e-mails van Hunter zouden staan „de laptop van hel.”

Biden viel Trump aan op zijn aanpak van het corona-virus. Trump zei tijdens het debat nog eens dat het virus bijna weg is. „We zijn er bijna”, zei hij. „Het gaat weg.” Volgens Biden dreigt het een „zwarte winter” te worden door corona en dreigen er veel meer doden. „Hij zegt dat we ermee moeten leren leven. Maar mensen leren om ermee dood te gaan.” Het aantal slachtoffers moet consequenties hebben voor Trump, zegt Biden. „Iemand die verantwoordelijk is voor zo veel doden zou niet de president moeten blijven.”

Trump benadrukte meerdere malen dat Biden de kandidaat is die al jaren in Washington zit, terwijl Trump zelf juist een outsider en een aanpakker is. Hij vroeg zich af waarom Biden niet eerder actie ondernam op alle problemen die hij nu signaleert. „Waarom deed je dat niet vier jaar geleden toen je vicepresident was. Je hebt het maar over al die dingen die je gaat doen, maar je deed niets”, zei Trump tegen een tegensputterende Biden. „Weet je Joe, ik heb me kandidaat gesteld door jou.”

Zwevende kiezers

Biden weet dat Trumps gedrag en stijl niet altijd even goed vallen bij zwevende kiezers. Daar verwees hij naar. „Je weet wie ik ben, je weet wie hij is. Je weet mijn karakter, je weet zijn karakter.” Volgens Biden draait deze verkiezingen dan ook daar om. „Ons karakter staat op het stembiljet. Het karakter van het land staat op het stembiljet. Vergelijk ons maar eens goed.”

In de eerste peilingen direct na het debat had Donald Trump gewonnen volgens Fox News, en won Joe Biden volgens CNN. Het is de vraag of de zwevende kiezer iets heeft gehoord waar zijn mening van verandert. Daarvoor lijken er toch te weinig grote ontwikkelingen te zijn geweest in dit laatste debat voor 3 november.