Populaties alpenwatersalamanders exploderen in Nederland, ontdekken studenten

Alpenwatersalamanders komen volgens RAVON al op massale schaal buiten hun oorspronkelijke leefgebieden voor. In Nederland komt een bepaalde soort wel voor in Brabant en Limburg, maar de amfibieën zitten nu in het hele land in flinke aantallen en verspreiden zich naar alle kanten. Dat is gebleken uit een onderzoek dat Leidse biologiestudenten hebben gedaan, samen met kennisorganisatie RAVON en Naturalis Biodiversity Leiden.

Tot nu toe was niet bekend dat er zoveel exoten onder de salamanders waren.

Uit dna-onderzoek op vele honderden salamanders is nu gebleken dat zich zeker twee watersalamandersoorten in Nederland hebben gevestigd die hier niet thuishoren. Het kan niet anders dan dat deze beesten oorspronkelijk zijn uitgezet door vijverbezitters die de dieren niet meer wilden hebben, aldus de deskundigen.

De uitheemse dieren eten inheemse soorten op en kunnen ziektes overbrengen. De onderzoekers dringen er daarom op aan dat particulieren overtollige amfibieën naar een opvang brengen en nooit zomaar loslaten.