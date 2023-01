Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen De nieuwe Kankeratlas: maar wat hebben we daaraan?

Door Renate Curfs

Met de atlas kunnen onderzoekers precies zien waar bepaalde kankersoorten het meest voorkomen. Ⓒ Foto’s: ANP/HH

De meeste huidkanker komt voor aan de kust, in de armere wijken hebben meer mensen longkanker. Met behulp van de nieuwe Kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland is te zien hoe vaak een kankersoort voorkomt in een bepaalde regio. Tot op de postcode nauwkeurig.