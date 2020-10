’Dodelijke aanrijding in Groningen’, automobilist gooide zak weg

De 23-jarige man uit Loppersum fietste vrijdagnacht door het centrum van Groningen toen hij op de Paterswoldseweg werd aangereden. „Hij is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht”, aldus een politiewoordvoerder, die benadrukt dat daarna de informatievoorziening vanuit de politie stopt en de politie verder geen uitspraken meer doet over het slachtoffer.

Volgens RTV Noord en De Ommelander is de man later bezweken aan zijn verwondingen, de politie kan dat niet bevestigen.

Verdachte

De bestuurder van de auto, een 29-jarige man uit Groningen, werd als verdachte opgepakt en is inmiddels verhoord. De politie heeft zaterdagmiddag nog sporenonderzoek verricht op de plaats van het onderzoek.

Direct na het ongeluk zagen getuigen dat de bestuurder een zak uit zijn auto gooide, richting het kanaal. Wat er precies in die zak zit, wil de politie nog niet kwijt. „Dat hebben we in onderzoek”, vertelt de woordvoerder tegen De Telegraaf.

De politie geeft aan dat de verdachte direct na de aanhouding vrijdagnacht een drugs- en alcoholtest moest ondergaan. Daaruit kwam niets naar voren, de man was nuchter. Hij is inmiddels op vrije voeten gesteld maar blijft verdachte in de zaak.