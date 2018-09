Doden bij ongeval schip

Dat heeft burgemeester Roel Sluiter van Harlingen zondagmiddag bevestigd. Het schip met aan boord twaalf Duitse toeristen kwam terug van een reis op de Waddenzee. Ze behoren allen tot één familie. Volgens Sluiter zijn geen andere opvarenden of bemanningsleden gewond geraakt.

De 51-jarige schipper is aangehouden, omdat hij als eigenaar verantwoordelijk is voor zijn boot, aldus de politie.

Het schip, een historische tweemaster uit 1898, was gehuurd. Aan boord waren twaalf Duitsers uit één familie en de schipper en zijn vrouw. De groep had een tripje gemaakt over de Waddenzee. Na het ongeval keerde het zeiljacht terug naar de haven van Harlingen. Daar werden de opvarenden opgevangen en meegenomen naar het politiebureau. Volgens de politie is voor alle betrokkenen slachtofferhulp geregeld.

Het schip ligt inmiddels afgemeerd aan de Nieuwe Willemskade in de Friese stad. De oorzaak van de mastbreuk is nog onduidelijk en wordt nader onderzocht.

Technische specialisten van de Landelijke Eenheid van de politie proberen de oorzaak van het ongeluk te achterhalen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet eveneens onderzoek.