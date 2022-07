Woning beschoten in Oss; vierde schietpartij in week tijd

Deze week nam de gemeente al maatregelen nadat drie woningen in korte tijd zijn beschoten. Zo worden er extra handhavers ingezet.

De eerste schietpartij vond vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag plaats in de Merelstraat, niet ver van de Vijversingel. Volgens de politie zijn daarbij meerdere schoten gelost, maar is de schade beperkt gebleven tot kogelinslagen in ramen.

De tweede, in de nacht van vrijdag op zaterdag, was gericht tegen een woning aan de Veekraal in Oss. De bewoonster was thuis maar bleef ongedeerd. Bij de derde schietpartij werden in de nacht van dinsdag op woensdag kogels afgevuurd op een woning aan de Merelstraat. Maar dan niet dezelfde woning als die de eerste keer werd beschoten.

Bij geen van de schietpartijen is iemand geraakt. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de beschietingen van de woningen, en of die specifiek op iemand gericht waren.