Landbouwoverleg geklapt: LTO trekt stekker uit onderhandelingen met kabinet

CU-minister Piet Adema (Landbouw) poogt al maandenlang om tot een akkoord te komen, maar blijkt daarin niet te slagen. Ook een nieuwe reddingspoging op dinsdagavond bleek vruchteloos.

Een zware delegatie van het kabinet en het voltallige bestuur van LTO deden dinsdag opnieuw een poging om het veelbesproken landbouwakkoord te redden. Dinsdagavond kwam dat tot een climax in een vergaderzaal van het ministerie van Landbouw, waarbij naast minister Adema ook de ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en De Jonge (Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat) aanwezig waren.

’Geen perspectief’

Volgens LTO, de club die de meeste boeren en tuinders vertegenwoordigt, is het conceptakkoord waarover maandenlang is onderhandeld, onvoldoende. De boerenvoormannen vinden dat hun opnieuw geen perspectief is geboden en hekelen de vanuit Den Haag gedicteerde vee-normen. Ook zou er nog steeds perspectief ontbreken voor boeren en tuinders. „We moeten nuchter en zakelijk constateren dat er onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders handelingsperspectief en inkomenszekerheid te bieden”, laat LTO weten. „Tegenover harde verplichtingen stonden in de loop van het proces steeds meer goede intenties, maar van intenties kan een boer niet leven.”

Stikstofbeleid niet aangepast

LTO heeft meermaals aangegeven dat er een koerswijziging nodig is op het stikstofbeleid om tot een breed gedragen landbouwakkoord te komen. „Een akkoord kan niet op draagvlak rekenen onder boeren en tuinders zolang daarover geen duidelijkheid ontstaat. Richten we ons op 2030 of op 2035? Komt er een alternatief voor de Kritische Depositiewaarde (KDW) in de wet en de vergunningverlening? Wanneer worden de PAS-melders en interimmers (boeren die door gepruts van de overheid illegaal zijn verklaard, red.) gelegaliseerd? Daarover konden we op dit moment geen afspraak met het kabinet maken.”

Gelijk speelveld

Om doelen te halen, moeten boeren en tuinders volgens LTO ook maatregelen nemen die tot hogere kostprijzen leiden voor ons voedsel. „Maar in het winkelschap concurreren deze producten met buitenlandse producten die niet aan deze eisen hoeven te voldoen – en die dus goedkoper zijn. De noodzaak om te komen tot een gelijk speelveld wordt benadrukt: dezelfde kwaliteitseisen voor binnen- én buitenlands voedsel. Feitelijk gezien is er echter helemaal géén level playing field. In dit akkoord kwam de toezegging niet verder dan een intentie om daarover op Europees niveau het gesprek aan te gaan. Daarmee ontbreekt een robuust verdienmodel voor Nederlandse boeren en tuinders – terwijl dat de kern van een akkoord zou moeten zijn. Boeren kunnen hun economische toekomst niet afhankelijk maken van wensdenken zonder zicht op succes.”

Vorige week woensdagochtend schoven de onderhandelaars aan aan de zogeheten ’hoofdtafel’ in de Haagse villa Ockenburg, waar werd gesproken over het conceptakkoord. Toen al was het ’erop of eronder’ voor LTO, de club die uiteindelijk om een schorsing vroeg. Volgens minister Piet Adema (Landbouw) was dat ’tot ieders verrassing’.

Teleurgesteld

Minister Adema weet nog niet of hij zelf opstapt nu zijn maandenlange missie is gestrand. Hij laat wel weten dat hij het opstappen „een buitengewoon teleurstellend besluit” van LTO vindt. Wat het voor het landbouwakkoord precies betekent, moet later blijken. Adema wil niet zeggen wat de punten waren waarop het overleg voor LTO is geklapt. „LTO heeft het niet aangedurfd om te springen”, concludeerde de bewindsman alleen.

Haagse bronnen meldden eerder aan De Telegraaf dat er in totaal, inclusief een uitkoopregeling, zo’n 12 tot 16 miljard euro is gemoeid met het niet gesloten akkoord. In het akkoord zou juist ’zoet en zuur’ zitten.