Landbouwoverleg geklapt: LTO trekt stekker uit onderhandelingen met kabinet

CU-minister Piet Adema (Landbouw) poogt al maandenlang om tot een akkoord te komen, maar blijkt daarin niet te slagen. Ook een nieuwe reddingspoging op dinsdagavond bleek vruchteloos.

Een zware delegatie van het kabinet en het voltallige bestuur van LTO deden dinsdag opnieuw een poging om het veelbesproken landbouwakkoord te redden. Dinsdagavond kwam dat tot een climax in een vergaderzaal van het ministerie van Landbouw, waarbij naast minister Adema ook de ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en De Jonge (Grondzaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief aanwezig waren.

Tekst gaat verder onder de tweet

’Geen perspectief’

Volgens LTO, de club die de meeste boeren en tuinders vertegenwoordigt, is het conceptakkoord waarover maandenlang is onderhandeld, onvoldoende. De boerenvoormannen vinden dat hun opnieuw geen perspectief is geboden en hekelen de vanuit Den Haag gedicteerde vee-normen. Ook zou er nog steeds perspectief ontbreken voor boeren en tuinders.

Vorige week woensdagochtend schoven de onderhandelaars aan aan de zogeheten ’hoofdtafel’ in de Haagse villa Ockenburg, waar werd gesproken over het conceptakkoord. Toen al was het ’erop of eronder’ voor LTO, de club die uiteindelijk om een schorsing vroeg. Volgens minister Piet Adema (Landbouw) was dat ’tot ieders verrassing’.

Minister Adema weet nog niet of hij zelf opstapt nu zijn maandenlange missie is gestrand. Hij laat wel weten dat hij het „een buitengewoon teleurstellend besluit” van LTO vindt. Wat het voor het landbouwakkoord precies betekent, moet later blijken. Adema wil niet zeggen wat de punten waren waarop het overleg voor LTO is geklapt. „LTO heeft het niet aangedurfd om te springen”, concludeerde de bewindsman alleen.

Haagse bronnen meldden eerder aan De Telegraaf dat er in totaal, inclusief een uitkoopregeling, zo’n 12 tot 16 miljard euro is gemoeid met het niet gesloten akkoord. In het akkoord zou juist ’zoet en zuur’ zitten.