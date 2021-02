Coalitie Heemstede wil niet meer vergaderen na ’onheuse bejegening’ raadslid

Raadslid Klaas Kremer van HBB bevestigt de vergaderstop: „Lommerse is donderdag zodanig ernstig bejegend dat hij heeft besloten dat hij niet verder kon als commissievoorzitter. Ik vind het heel naar dat dit moet. Het liefst zou ik gewoon doorvergaderen. Maar soms zijn situaties zo ernstig dat het niet anders meer kan. Ik heb dit nog niet eerder gemaakt.” De tumultueuze commissievergadering kon donderdag niet worden afgemaakt.

Onheuse bejegening

Via een woordvoerder laat burgemeester Astrid Nienhuis aan De Telegraaf weten niet te reageren op de vergaderboycot: „Wij blijven bij het eerdere statement”, is de enige reactie. Daarmee wordt verwezen naar de verklaring die burgemeester Astrid Nienhuis vrijdag heeft afgegeven na een spoedberaad met alle fractievoorzitters. „Vanuit mijn rol als burgemeester, in dezen verantwoordelijk voor de bestuurlijke integriteit, ga ik in gesprek met de direct betrokkenen om de situatie in kaart te brengen. Na deze gesprekken bekijken we de situatie verder.” De burgemeester sprak van een „ernstige situatie”, zonder aan te geven wat dat inhield.

Dat de „ernstige situatie” onheuse bejegening van Lommerse betreft ,wordt zaterdag door de drie coalitiepartijen naar buiten gebracht. HBB stelt op de website: „Wij ontvingen berichten, dat tijdens een als 5 minuten bedoelde pauze van de vergadering de voorzitter van de commissie (en tevens HBB-lid) op een ongepaste wijze werd bejegend door enkele op het raadhuis aanwezige raadsleden. De voorzitter van de commissie vatte dit dusdanig op, dat hij zich niet langer in staat voelde de avond verder voor te zitten. Om deze reden is de plaatsvervangend voorzitter naar het raadhuis is geroepen.”

’Politieke hygiëne en fatsoen’

Ook zegt HBB bij de burgemeester te hebben aangedrongen op een onderzoek: „De burgemeester is door de drie fractievoorzitters gevraagd een onderzoek uit te voeren. De burgemeester gaat eerst in gesprek met de direct betrokkenen om in kaart te brengen wat er tijdens die schorsing precies gebeurd is. Hangende dit onderzoek kan er wat HBB, GroenLinks en PvdA betreft niet vergaderd worden.”

Naast Olav Lommerse waren donderdagavond ook Michel Radix (VVD) en Oscar Boeder (CDA) in het gemeentehuis aanwezig. Zij verbazen zich erover dat de coalitiepartijen de afspraak om te zwijgen tot na de afronding van het onderzoek hebben geschonden. Radix laat De Telegraaf weten: „Alle partijen hebben vrijdag besproken om de burgemeester een onderzoek te laten uitvoeren. ook is besproken om geen commentaar te geven. Ik houd mij aan die afspraak ten behoeve politieke hygiëne en fatsoen. Kennelijk wil HBB het onderzoek niet afwachten. Dat is onbegrijpelijk. Ik kan de verklaring van HBB op geen enkele manier plaatsen.” Broeder laat weten zich aan te sluiten bij dit statement.