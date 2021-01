Trump noemt opstarten afzettingsprocedure ’absoluut ridicuul’

„Ik wil geen geweld”, zei Trump toen hij in het vliegtuig stapte voor een reis naar Texas. Hij zei verder dat de verwachte stemming in het Huis van Afgevaardigden over het opstarten van een tweede afzettingsprocedure woensdag een „voortzetting is van de grootste heksenjacht in de politieke geschiedenis.” Trump zei ook nog dat socialmediabedrijven als Facebook en Twitter een „catastrofale fout” hebben gemaakt met het blokkeren van zijn account.

Trump wilde in zijn eerste opmerkingen tegen verslaggevers sinds 8 december niet antwoorden op vragen of hij zal aftreden.

Eerste termijn

Met nog acht dagen te gaan in zijn eerste termijn als president staat Trump er zo goed als alleen voor. Hij wordt gemeden door voormalige aanhangers, buitengesloten op sociale media en wordt nu geconfronteerd met een poging om hem af te zetten nadat hij op 6 januari betogers in een toespraak aanspoorde om naar het Congres op te trekken. Die toespraak noemde hij dinsdag overigens „volkomen gepast.”

Als het Huis van Afgevaardigden besluit Trump te ’impeachen’, zou daarmee geschiedenis worden geschreven. Het zou de eerste keer zijn dat een president twee keer te maken krijgt met zo’n afzettingsprocedure.

Een definitieve beslissing over het afzetten van Trump zou echter in de Senaat moeten vallen. Hoewel het ongenoegen over Trump ook onder Republikeinen groeit, is de tweederdemeerderheid die nodig is voor een veroordeling nog niet in zicht in de Senaat. Op 20 januari wordt de opvolger van Trump, de Democraat Joe Biden, beëdigd als nieuwe president.