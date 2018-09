Natuurbrand Californië verder teruggedrongen

De 'Blue Cut brand', genoemd naar de smalle kloof 120 kilometer noordoostelijk van Los Angeles, heeft meer dan 15.000 hectare verwoest. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat 105 woningen en 213 bijgebouwen in de as zijn gelegd. Meer dan 80.000 inwoners werden gedwongen een veilig heenkomen te zoeken.

Ook in andere staten in het westen van de VS woeden natuurbranden. In de gebieden is al langere tijd weinig neerslag gevallen en heersen ongewoon hoge temperaturen. Daarbij waait het hard. In totaal gaat het om bijna dertig grote branden over een gebied van 1373 vierkante kilometer.