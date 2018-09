Biden moet relatie met Turkije gladstrijken

Biden is de eerste hoge Amerikaanse politicus die Ankara bezoekt sinds de mislukte coup in juli, waar het Westen volgens Turkije veel te lauw op reageerde. Hoewel Washington de couppoging wel veroordeelde, staan de VS ook kritisch tegenover de grootschalige zuivering die daarna in Turkije plaatsvond en -vindt. Circa 80.000 militairen, ambtenaren, journalisten en wetenschappers verloren hun werk of werden op non-actief gesteld, terwijl 20.000 mensen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte machtsgreep.

Turkije eist dat de VS de islamitische geestelijke Fethullah Gülen uitleveren, die volgens Ankara het brein achter de couppoging is. President Recep Tayyip Erdogan heeft zelfs gesuggereerd dat Washington betrokken zou zijn.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de putsch veroordeeld, maar de VS hebben Turkije ook gewaarschuwd dat de retoriek de relaties schaadt.

De Turkse premier Binali Yildirim heeft te kennen gegeven dat een compromis over de uitlevering van Gülen niet mogelijk is. ,,Het belangrijkste om onze relatie met de VS te verbeteren is de uitlevering van Gülen, waarover niet onderhandeld kan worden'', zei hij.

Gülen heeft steeds ontkend dat hij iets met de couppoging te maken heeft. Washington heeft Turkije gevraagd met bewijs te komen dat de uitlevering rechtvaardigt en stelt dat die eerst volgens de Amerikaanse juridische procedures moet worden bekeken.

Als de doodstraf wordt heringevoerd in Turkije, zou Gülen ter dood kunnen worden veroordeeld.

De VS hebben Turkije als bondgenoot nodig. De NAVO-partner stelt de Amerikaanse luchtmacht in staat vanaf Turks grondgebied aanvallen op Islamitische Staat uit te voeren.