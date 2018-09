Kees Tol (34): 'Eigen kinderen passen niet in mijn leven'

Kees Tol leerden we kennen als 'vriend van Jan' in de realitysoap Gewoon Jan Smit. Via nog wat andere programma’s met zijn Volendamse vrienden en een glansrol als De Mol, groeide hij uit tot presentator en had hij zelfs een zaterdagavondshow. En nu is hij kandidaat in Dance Dance Dance, het programma waarin vijf sterrenkoppels bekende videoclips nadansen.

In Studio 22 zien we hem choreografieën doen, die zelfs voor de professionele dansers om hem heen een uitdaging zijn. En dat terwijl Kees geen dansachtergrond heeft. "Welnee, maar ik vind het wel leuk. Als kind stond ik in mijn kamer dansjes te doen van Michael Jackson. Ik deed weleens mee aan de lokale playbackshow en een Volendamse uitvoering van Jesus Christ Superstar, maar verder niet." Lees het interview met Kees Tol verder op VROUW.nl.