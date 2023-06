Iran laat nog eens drie gevangen Europeanen vrij

De Croo stelde zijn Oostenrijkse en Deense ambtgenoten donderdag al op de hoogte van de vrijlating van het drietal. De premier laat weten dat België zich blijft inzetten voor de vrijlating en de humane behandeling van Europeanen die onterecht in Iran worden vastgehouden.

De Oostenrijkers, die ook over de Iraanse nationaliteit beschikken, zijn Kamran Ghaderi en Massud Mossaheb. Zij zaten respectievelijk 2709 en 1586 dagen vast, aldus het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie bedankt België en Oman voor hun hulp.

De vrijlating van het drietal volgt kort na die van de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele. Die keerde vorige week na 445 dagen gevangenschap terug naar België in een ruil voor de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. De Iraniër zat in België een celstraf van twintig jaar uit vanwege het beramen van een bomaanslag op Iraanse oppositieleden in Parijs.