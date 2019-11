Tweetal aangehouden na vondst 140.000 in auto

Het geld werd aangetroffen tijdens een intergrale controle die was georganiseerd door de politie in samenwerking met de gemeente Gilze/Rijen. De twee mannen worden verdacht van witwassen. In de woning van een van de verdachten is nog een vuurwapen gevonden. Deze is in beslag genomen. De politie onderzoekt nog hoe deze witwaspraktijk tot stand is gekomen.

Donderdagavond rond 19.30 uur besloot een agent de wagen mee te nemen naar een controleplaats in Hulten. Op de Julianastraat stapte de 54-jarige bijrijder uit Katwijk echter uit met, naar later bleek, een grote zak geld. De man is door een agent te voet achtervolgd en aangehouden. De 49-jarige bestuurder uit Hulten is ook aangehouden.

