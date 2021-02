Schoten in parkeergarage Amsterdam: één zwaargewonde

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet ter plekke onderzoek op de locatie in Zuidoost.

De politie kreeg rond 16.00 uur een melding over het schietincident. Het slachtoffer werd ter plekke zwaargewond aangetroffen. Daarop begon de politie direct een grote zoekactie, maar de dader(s) zijn nog niet gevonden.

De recherche is op zoek naar getuigen die wellicht iets hebben gezien of beeldmateriaal hebben. Over een mogelijk motief is nog niets bekend.