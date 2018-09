’Waterstof ook niet de oplossing’

Ⓒ De Telegraaf

’Waterstof is de toekomst’ als energiebron voor de auto's van straks, kopt WUZ (18/8). Is waar als je kunt beschikken over veel ongebonden waterstof. Maar, waterstof komt juist vooral gebonden voor (in water b.v.) en vergt heel veel elektriciteit om het daaruit los te maken.