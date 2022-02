VS: nieuwe leider Islamitische Staat omgekomen na aanval in Syrië

De Amerikanen voerden een operatie uit in het noorden van Syrië, bij Atma. President Joe Biden zegt in een verklaring dat terroristenleider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi „van het slagveld is verwijderd.”

Amerikaanse media hadden op basis van getuigen en berichten op sociale media al gereconstrueerd wat is voorgevallen in het noordwesten van Syrië. Speciale eenheden arriveerden volgens getuigen in helikopters en vielen ’s nachts een gebouw aan. Dat leidde naar verluidt tot zware gevechten. al-Qurayshi zou zichzelf vervolgens hebben opgeblazen. Volgens de New York Times zijn daarbij dertien mensen - voornamelijk familieleden - omgekomen, onder wie vier vrouwen en zes kinderen. Bewoners zouden via luidsprekers zijn opgeroepen zich over te geven, schrijft de krant.

Aan die oproep lijkt geen gehoor te zijn gegeven en uiteindelijk ontstonden zware gevechten. Het huis liep daarbij zware schade op. Een van de helikopters zou tijdens de operatie technische problemen hebben gekregen. Het toestel moest aan de grond worden gezet en zou later zijn verwoest door een Amerikaanse luchtaanval. De speciale eenheden vertrokken uiteindelijk in de overgebleven helikopters.

President Biden zou de operatie live hebben gevolgd. Het Witte Huis deelde op Twitter een foto van de president die de operatie met naaste medewerkers observeert. Biden zegt later op de dag het Amerikaanse volk te zullen toespreken. Hij zei nog wel dat er geen Amerikanen zijn gesneuveld tijdens de operatie.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was de opvolger van terroristenleider Abu Bakr al-Baghdadi. Die vond in 2019 de dood toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats bestormden in Syrië. Trump kondigde toen al het einde aan van de militante terreurbeweging.