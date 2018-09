Eindelijk nieuwe muziek Frank Ocean

De site toont al een paar weken een met data volgestempelde kaart. 18 augustus staat daar overigens niet tussen. Toch waren op die datum (plaatselijke tijd) ineens beelden te zien van Frank die aan een trap aan het knutselen is, met op de achtergrond de muziek. Het betreft een 'visueel album' genaamd Endless, die te koop is bij Apple Music. De video duurt in totaal 45 minuten.

Onduidelijk is overigens nog of Oceans nieuwe album op korte termijn uitgebracht wordt. Op het album wordt al jaren met spanning gewacht. De opvolger van het succesvolle Channel Orange uit 2012 zou twee jaar geleden al verschijnen, maar het bleef stil rond de artiest. Dit voorjaar suggereerde Frank dat hij in juli met nieuw materiaal zou komen, maar weer bleef een albumrelease uit.

