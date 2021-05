Video toont AK-47 in huis Syriëganger Loubna W.

Verslaggever Silvan Schoonhoven volgt de zaak vanaf 10.30 uur vanuit de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.

Loubna W. maakt deel uit van de groeiende groep vrouwelijke Syriëgangers die in de speciale afdeling voor vrouwelijke terroristen zit in de gevangenis van Zwolle. Ze is ruim zes jaar in Syrië geweest, vanaf februari 2014. Pas augustus vorig jaar kwam ze terug. Ze wordt ervan verdacht dat ze zich heeft aangesloten bij terroristische organisatie IS of een andere groep, Ahrar-al-Sham.