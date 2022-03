Rutte met open armen ontvangen door Erdogan tijdens bezoek in Ankara

Rutte noemde Turkije zowel politiek als militair een belangrijke NAVO-partner en was lovend over de pogingen van Turkije om tot een diplomatieke oplossing te komen van de oorlog in Oekraïne. Onze premier waardeert ook dat Turkije het Verdrag van Montreux respecteert zodat er geen Russische marineschepen door de Turkse zeestraten kunnen komen. Rutte zei, als antwoord op een vraag, dat hij best zou willen dat Turkije aan alle sancties tegen Rusland zou deelnemen, maar dat we blij moeten zijn dat Turkije nu een diplomatieke rol speelt. „Turkije doet wat het kan doen en neemt zijn verantwoordelijkheid”, aldus Rutte.

Juist het feit dat het land zowel contacten met Rusland als Oekraïne onderhoudt zorgt ervoor dat ze een bemiddelende rol kan spelen, terwijl Turkije tegelijkertijd de Russische invasie in Oekraïne heeft veroordeeld. Ook was Rutte vol lof over de enorme opvang van vluchtelingen in Turkije en bedankte het land ervoor. „Er is geen land ter wereld die zoveel vluchtelingen heeft opgenomen”, aldus Rutte. Turkije heeft de afgelopen tien jaar meer dan 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen opgenomen.

Enorme handel

Erdogan sprak over de enorme handel tussen Turkije en Nederland. Ons land is de grootste buitenlandse investeerder in Turkije. „We hebben een gemeenschappelijke wil om onze betrekkingen met onze NAVO-bondgenoot, Nederland, verder te ontwikkelen. Ons handelsvolume bereikte 11 miljard dollar in 2021 met een stijging van bijna 30%. Daarmee overtroffen we de doelstelling van 10 miljard dollar die we in 2016 hadden gesteld. Ons nieuwe doel is 20 miljard dollar”, verklaarde Erdogan. „Nederland is met 27,5 miljard dollar het land met de hoogste directe investeringen in Turkije. Investeringen afkomstig uit Turkije in Nederland liggen op het niveau van 16 miljard dollar. Turkse ondernemers bieden werk aan 80.000 mensen met hun investeringen tot 6 miljard dollar, met bijna 23 duizend bedrijven in Nederland”, vervolgde hij. Rutte sprak op zijn beurt over het feit dat er 3000 Nederlandse ondernemingen actief zijn in Turkije.

Erdogan verklaarde ook dat hij de samenwerkingsmogelijkheden met Nederland wil vergroten op alle gebieden. Van energie tot milieu, van infrastructuur tot technologie, van landbouw en voedsel tot financiën. „We zullen ons werk in deze richting resoluut voortzetten”, aldus het Turkse staatshoofd.