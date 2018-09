Tijgermuggen ontdekt in woonwijk Veenendaal

Daarmee moet worden voorkomen dat de muggen zich in Nederland vestigen. Het is nog onduidelijk hoe de tijgermuggen in Veenendaal terecht zijn gekomen. De NVWA onderzoekt nu of er nog meer Aziatische tijgermuggen zitten. Daarom zijn muggenvallen geplaatst in de woonwijk Dragonder-Noord. De direct omwonenden zijn door de gemeente en de NVWA per brief geïnformeerd.

Volgens de NVWA is de kans te verwaarlozen dat de tijgermuggen virussen van bepaalde infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts, zullen overdragen. „Dit gebeurt wel in tropische regio’s van Azië, Afrika en Amerika, landen waar deze virussen voorkomen. Het risico op verspreiding van deze ziekten in Veenendaal is momenteel redelijkerwijs uitgesloten”, aldus de toezichthouder.

Steken

De steken van de Aziatische tijgermug, die voornamelijk overdag steekt, kunnen wel ’hinderlijk’ zijn.

De bestrijding van de muggen vindt plaats in een gebied van 500 meter rond de plek waar de muggen zijn aangetroffen. Muggen leggen eitjes in stilstaand water in potjes, gieters of regentonnen. Daarom worden deze mogelijke broedplaatsen verwijderd of behandeld met een biologisch larvendodend middel. De betreffende muggensoort broedt niet in vijvers, sloten of vaarten.