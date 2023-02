Drugs gevonden in vrachtwagen vol hulpgoederen voor Turkije

De vondst werd gedaan nadat er bij de politie een serieuze tip was binnengekomen dat er in de truck meer zat dan alleen spullen voor de getroffenen in het aardbevingsgebied. De tip kwam bij de politie donderdagnacht rond 03.00 uur binnen over de specifieke vrachtwagen die op dat moment op een parkeerplaats op de A4 bij Leiderdorp stond. Volgens de politie maakte de vrachtwagen onderdeel uit van een hulptransport met vijf andere vrachtwagens.

Agenten controleerden de vrachtwagen en vonden de drugs. Voor een nadere inspectie werd het voertuig meegenomen naar een politiepand. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd. De andere vrachtwagens worden op dit moment nog doorzocht. De hulpgoederen worden volgens de politie zo snel mogelijk na het onderzoek teruggegeven aan de hulporganisatie.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Zo wordt onder meer gezocht hoe de verdovende middelen in de vrachtwagen zijn beland. Volgens de politie is er nog niemand aangehouden.